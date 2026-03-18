Chasse aux oeufs du Château Léognan Léognan
Chasse aux oeufs du Château Léognan Léognan dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs du Château Léognan
88 Chemin du Barp Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Animé par UDJ Events, venez participer à la chasse aux œufs de Pâques du Château Léognan de 14h à 16h.
Au programme, épreuve de la famille Woompa, dégustation de chocolat, chasse aux œufs géante et à gagner, un atelier enfant. .
88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 56 96 70
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English : Chasse aux oeufs du Château Léognan
L’événement Chasse aux oeufs du Château Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-03-14 par Sud Bordeaux Tourisme