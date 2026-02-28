Chasse aux œufs du CIQ Jardins de l’Enclos Saint-Léon Salon-de-Provence

Chasse aux œufs du CIQ

Samedi 4 avril 2026 de 10h à 12h. Jardins de l’Enclos Saint-Léon 222 avenue Donnadieu Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le CIQ Viougues-Guynemer-Lurian organise une chasse aux œufs de Pâques !

Tous les enfants de moins de 12 ans, accompagnés de leurs parents, partent à la recherche des précieux œufs.



Gratuit .

Jardins de l’Enclos Saint-Léon 222 avenue Donnadieu Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 04 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Viougues-Guynemer-Lurian CIQ is organizing an Easter egg hunt!

L’événement Chasse aux œufs du CIQ Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence