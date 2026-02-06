Chasse aux oeufs du Club Gymnique 87 Parc Saint-Yrieix-la-Perche

Chasse aux oeufs du Club Gymnique 87

Parc Le Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Club Gymnique 87 propose une grande chasse aux oeufs de pâques dans la ville.

Il y aura un parcours pour les aventuriers de moins de 6 ans et un parcours pour les aventuriers de 7 ans et plus.

5 départs sont prévus 14h30/15h/15h30/16h/16h30.

Tous les participants auront une surprise à la fin du parcours.

Une buvette sera mise à diposition afin de partager un bon moment.

Renseignements et réservation obligatoire auprès de Pascaline.

Les enfants ne pourront participer à la chasse aux œufs que s’ils sont accompagnés d’un adulte et restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs pendant la chasse aux œufs.

L’intégralité des bénéfices de cet après-midi sera reversée à l’association, club satellite du Comité Départemental 87 FFGym. Elle propose des cours GAF et GR.

Nous vous attendons nombreux !!!! .

Parc Le Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 53 96 57 styrieix.cg87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs du Club Gymnique 87

L’événement Chasse aux oeufs du Club Gymnique 87 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-02-03 par Terres de Limousin