CHASSE AUX OEUFS DU TRAIN DE L’ANDORGE EN CÉVENNES

Train de l’Andorge en Cévennes Saint-Julien-des-Points Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Train de l’Andorge en Cévennes vous convie à sa traditionnelle chasse aux oeufs ! Venez chercher des oeufs de Pâques en famille !

Programme détaillé à venir

Train de l’Andorge en Cévennes Saint-Julien-des-Points 48160 Lozère Occitanie

English :

Le Train de l’Andorge en Cévennes invites you to its traditional egg hunt! Come and search for Easter eggs with your family!

Detailed program to come

L’événement CHASSE AUX OEUFS DU TRAIN DE L’ANDORGE EN CÉVENNES Saint-Julien-des-Points a été mis à jour le 2026-03-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère