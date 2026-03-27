Chasse aux oeufs

Accro’Sioule Kids Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Les enfants à vos paniers ! La chasse aux œufs s’invite au parc accrobranche d’Ébreuil pour un week-end de Pâques plein de surprises et de sensations ! .

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Accro’Sioule Kids Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 85 07 91 contact@accro-canoe-sioule.com

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English :

Children, grab your baskets! The egg hunt is on at the Ébreuil accrobranche park for an Easter weekend full of surprises and thrills!

L’événement Chasse aux oeufs Ébreuil a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule