Chasse aux oeufs Ébreuil
Chasse aux oeufs Ébreuil samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Accro’Sioule Kids Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-06 18:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Les enfants à vos paniers ! La chasse aux œufs s’invite au parc accrobranche d’Ébreuil pour un week-end de Pâques plein de surprises et de sensations ! .
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Accro’Sioule Kids Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 85 07 91 contact@accro-canoe-sioule.com
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English :
Children, grab your baskets! The egg hunt is on at the Ébreuil accrobranche park for an Easter weekend full of surprises and thrills!
L’événement Chasse aux oeufs Ébreuil a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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