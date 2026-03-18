Chasse aux oeufs Café Associatif Échourgnac

Chasse aux oeufs

Café Associatif 340 route Eugène Le Roy Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Chasse aux oeufs parcours pour les petits et les plus grands, ateliers de Pâques gratuits sur inscriptions avant le 25/03 (décoration de chocolats, ateliers créatifs), boissons, beignets sur place 06 59 58 95 19 .

Café Associatif 340 route Eugène Le Roy Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Échourgnac a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord