Chasse aux oeufs

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 11:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Ding ! Dong ! Les cloches de Pâques ont déposé des œufs en chocolat dans les jardins de la Maison des Espaces Naturels à Écluzelles. Les enfants, préparez vous pour une chasse aux œuf géante ! Vous serez mis au défi à travers différents jeux et énigmes à résoudre.

Réservé aux enfants de 2 à 10 ans (accompagnant gratuit)

Tarif 5€/ pers.

Dès 9h30, dernières arrivées à 11h30. Nombre de participants limité, chacun repartira avec un lot.

RDV à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Ding! Dong! The Easter bells have dropped chocolate eggs in the gardens of the Maison des Espaces Naturels in Écluzelles. Kids, get ready for a giant egg hunt! You’ll be challenged by a variety of games and puzzles to solve.

L’événement Chasse aux oeufs Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX