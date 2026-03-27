CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Chemin de la Plaine d’Amont Baziège

CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE

Chemin de la Plaine d’Amont CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Baziège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Les cloches arrivent bientôt… et elles pourraient bien cacher plein d’œufs dans la Plaine d’Amont !

Les enfants sont invités à partir à l’aventure sur le Chemin des Petits Lapins pour une grande chasse aux œufs pleine de surprises !

– Moment festif pour toute la famille

– Goûter offert

– Amusement garanti pour petits et grands

Venez nombreux partager ce moment gourmand et convivial !

Organisé par ACEB Artisans, Commerçants et Entrepreneurs Baziégeois, avec le soutien de la Ville de Baziège.

Gratuit et sans inscription. .

Chemin de la Plaine d’Amont CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The bells are coming soon? and they could be hiding lots of eggs in the Plaine d’Amont!

L’événement CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Baziège a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE