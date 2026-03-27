CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Chemin de la Plaine d’Amont Baziège
CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Chemin de la Plaine d’Amont Baziège lundi 6 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE
Chemin de la Plaine d’Amont CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Baziège Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Les cloches arrivent bientôt… et elles pourraient bien cacher plein d’œufs dans la Plaine d’Amont !
Les enfants sont invités à partir à l’aventure sur le Chemin des Petits Lapins pour une grande chasse aux œufs pleine de surprises !
– Moment festif pour toute la famille
– Goûter offert
– Amusement garanti pour petits et grands
Venez nombreux partager ce moment gourmand et convivial !
Organisé par ACEB Artisans, Commerçants et Entrepreneurs Baziégeois, avec le soutien de la Ville de Baziège.
Gratuit et sans inscription. .
Chemin de la Plaine d’Amont CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The bells are coming soon? and they could be hiding lots of eggs in the Plaine d’Amont!
L’événement CHASSE AUX OEUFS EN FAMILLE Baziège a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE