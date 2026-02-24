Chasse aux œufs en nougat par Arnaud Soubeyran Lieu dit Laplaine Châteauneuf-du-Rhône

Chasse aux œufs en nougat par Arnaud Soubeyran

Lieu dit Laplaine 1813 route nationale 7 Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez passer un moment gourmand et festif qui marquera aussi l’ouverture de notre nouveau point de vente, des produits directement issu de l’amanderaie et du rucher !

Lieu dit Laplaine 1813 route nationale 7 Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@nougatsoubeyran.com

English :

Come and enjoy a gourmet and festive moment that will also mark the opening of our new sales outlet, with products directly from the almond grove and apiary!

