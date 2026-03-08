Chasse aux oeufs en partenariat avec la Maison Henry

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

Ouvert à tous jusqu’à 11 ans .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 26 90 contact@spf52.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse aux oeufs en partenariat avec la Maison Henry Langres a été mis à jour le 2026-03-06 par Antenne du Pays de Langres