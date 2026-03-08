Chasse aux oeufs en partenariat avec la Maison Henry Langres
Chasse aux oeufs en partenariat avec la Maison Henry Langres mercredi 8 avril 2026.
Chasse aux oeufs en partenariat avec la Maison Henry
Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Tout public
Ouvert à tous jusqu’à 11 ans .
Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 26 90 contact@spf52.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux oeufs en partenariat avec la Maison Henry Langres a été mis à jour le 2026-03-06 par Antenne du Pays de Langres