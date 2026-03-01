Chasse aux oeufs & énigme pour tous

Plan d’eau Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

l’APE de Collorec propose une chasse aux œufs et énigme pour tous.

> buvette et vente de gateaux

> 2€ de participation

Dimanche 29 mars de 14h à 17h au plan d’eau de Collorec .

Plan d’eau Collorec 29530 Finistère Bretagne

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English : Chasse aux oeufs & énigme pour tous

L’événement Chasse aux oeufs & énigme pour tous Collorec a été mis à jour le 2026-03-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou