Chasse aux oeufs & énigme pour tous Collorec
Chasse aux oeufs & énigme pour tous Collorec dimanche 29 mars 2026.
Chasse aux oeufs & énigme pour tous
Plan d’eau Collorec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
l’APE de Collorec propose une chasse aux œufs et énigme pour tous.
> buvette et vente de gateaux
> 2€ de participation
Dimanche 29 mars de 14h à 17h au plan d’eau de Collorec .
Plan d’eau Collorec 29530 Finistère Bretagne
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English : Chasse aux oeufs & énigme pour tous
L’événement Chasse aux oeufs & énigme pour tous Collorec a été mis à jour le 2026-03-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou