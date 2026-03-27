Chasse aux oeufs et à la bouteille

Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs dans le parc du Château de Crouseilles !

Cette année encore, les plus petits arpenteront le parc à la recherche de précieuses gourmandises, tandis que leurs parents auront pour mission de trouver le fameux Bouchon Doré, leur permettant de remporter une bouteille de vin.

Jeu de reconnaissance des saveurs pour les enfants

Dégustation de vins pour les parents

Atelier des arômes, dans la peau d’un apprenti œnologue

.

Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Egg hunt in the park of Château de Crouseilles! ?

Once again this year, the little ones will be strolling through the park in search of precious treats, while their parents will be on a mission to find the famous Golden Cork and win a bottle of wine.

? Flavor recognition game for children

? Wine tasting for parents

? Aroma workshop, in the shoes of an apprentice ?nologist

L’événement Chasse aux oeufs et à la bouteille Crouseilles a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65