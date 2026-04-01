Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Les Sables d’Or Gouville-sur-Mer

Gouville-sur-Mer

Chasse aux œufs et atelier cerf-volant

Les Sables d’Or 16 Impasse des Roquerets Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Chasse aux œufs et atelier cerf-volant au centre les Sables d’Or à Gouville-sur-Mer. .

Les Sables d’Or 16 Impasse des Roquerets Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie a.p.e.gouville@orange.fr

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English : Chasse aux œufs et atelier cerf-volant

L’événement Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme