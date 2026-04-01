Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Les Sables d’Or Gouville-sur-Mer
Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Les Sables d’Or Gouville-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Gouville-sur-Mer
Chasse aux œufs et atelier cerf-volant
Les Sables d’Or 16 Impasse des Roquerets Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Chasse aux œufs et atelier cerf-volant au centre les Sables d’Or à Gouville-sur-Mer. .
Les Sables d’Or 16 Impasse des Roquerets Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie a.p.e.gouville@orange.fr
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English : Chasse aux œufs et atelier cerf-volant
L’événement Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme