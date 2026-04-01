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Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Les Sables d’Or Gouville-sur-Mer

Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Les Sables d’Or Gouville-sur-Mer

Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Les Sables d’Or Gouville-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Les Sables d'Or

Adresse : 16 Impasse des Roquerets

Ville : 50560 Gouville-sur-Mer

Département : Manche

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Gouville-sur-Mer

Chasse aux œufs et atelier cerf-volant

Les Sables d’Or 16 Impasse des Roquerets Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :
2026-04-12

Chasse aux œufs et atelier cerf-volant au centre les Sables d’Or à Gouville-sur-Mer.   .

Les Sables d’Or 16 Impasse des Roquerets Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie   a.p.e.gouville@orange.fr

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English : Chasse aux œufs et atelier cerf-volant

L’événement Chasse aux œufs et atelier cerf-volant Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Coutances Tourisme

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