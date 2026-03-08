Chasse aux oeufs et atelier créatif au Château Plain Point Saint-Aignan
Chasse aux oeufs et atelier créatif au Château Plain Point Saint-Aignan samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs et atelier créatif au Château Plain Point
Château Plain Point Saint-Aignan Gironde
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Une Expérience Gourmande en Famille
Vivez un moment magique à l’occasion de Pâques avec une animation ludique, créative et gourmande pensée pour les enfants… et les parents !
L’aventure débute par un atelier créatif chaque enfant fabrique et décore son propre panier à œufs avec l’aide de ses parents. Un temps calme et amusant pour laisser parler son imagination et repartir avec un joli souvenir personnalisé.(30min)
Grande chasse aux œufs (30 minutes): Place à l’exploration !
Les enfants partent avec leurs parents à la recherche de 6 œufs de couleurs différentes soigneusement cachés sur le parcours. Observation, rires et esprit d’équipe seront au rendez-vous.
Une fois les 6 œufs réunis, les enfants pourront les échanger contre une petite gourmandise chocolatée. .
Château Plain Point Saint-Aignan 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine
