Chasse aux oeufs et atelier créatif au Château Plain Point Saint-Aignan

Chasse aux oeufs et atelier créatif au Château Plain Point

Château Plain Point Saint-Aignan Gironde

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04



2026-04-04

Une Expérience Gourmande en Famille

Vivez un moment magique à l’occasion de Pâques avec une animation ludique, créative et gourmande pensée pour les enfants… et les parents !

L’aventure débute par un atelier créatif chaque enfant fabrique et décore son propre panier à œufs avec l’aide de ses parents. Un temps calme et amusant pour laisser parler son imagination et repartir avec un joli souvenir personnalisé.(30min)

Grande chasse aux œufs (30 minutes): Place à l’exploration !

Les enfants partent avec leurs parents à la recherche de 6 œufs de couleurs différentes soigneusement cachés sur le parcours. Observation, rires et esprit d’équipe seront au rendez-vous.

Une fois les 6 œufs réunis, les enfants pourront les échanger contre une petite gourmandise chocolatée. .

Château Plain Point Saint-Aignan 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine

