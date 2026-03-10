Chasse aux œufs et ateliers

Rue de Réding Hilbesheim Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

Joyeuses Pâques à la contée des minis ! Au programme Découverte de la ferme pédagogique, chasse aux œufs dans le verger (à partir de 2 ans). pensez à prendre votre petit panier !, ateliers de Pâques (course à l’œuf, chasse aux trésors du potager et coloriage). et stand de maquillage gratuit pour les enfants. Présence du lapin de Pâques. Une boisson offerte (sirop à l’eau ou café)

Les animations sont en extérieur, prévoir une tenue adaptée.

Cette animation est payante à partir de 2 ans. L’inscription est obligatoire pour les adultes accompagnateurs comme les enfants, par téléphone ou internet pour les enfants comme pour les adultes.

Animation en extérieur, merci de prévoir une tenue adaptée.Tout public

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Rue de Réding Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07

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English :

Happy Easter at La contée des minis! On the program: discovery of the educational farm, egg hunt in the orchard (from age 2). easter workshops (egg hunt, vegetable garden treasure hunt and coloring). and free face painting for children. Presence of the Easter Bunny. One free drink (water syrup or coffee)

All activities are outdoors, so please wear appropriate clothing.

There is a charge for this activity for children aged 2 and over. Registration is compulsory for both adults and children, by telephone or internet for both children and adults.

Please wear appropriate clothing for outdoor activities.

L’événement Chasse aux œufs et ateliers Hilbesheim a été mis à jour le 2026-03-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG