Chasse aux oeufs et autres activités ! Parc animalier la pommeraie Peumerit
Chasse aux oeufs et autres activités ! Parc animalier la pommeraie Peumerit dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs et autres activités !
Parc animalier la pommeraie Lieu-dit Lanvréon Peumerit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Grand quizz animalier, pêche à la ligne, ateliers créatifs et bricolages balades à poneys et à dos d ânes
Bar et restauration sur place
De quoi passer une bonne journée en plein air pour les petits et les grands ! On vous attend nombreux ! .
Parc animalier la pommeraie Lieu-dit Lanvréon Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 7 80 44 56 11
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English : Chasse aux oeufs et autres activités !
L’événement Chasse aux oeufs et autres activités ! Peumerit a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Destination Pays Bigouden
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