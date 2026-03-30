Chasse aux oeufs et autres activités ! Parc animalier la pommeraie Peumerit

Chasse aux oeufs et autres activités !

Parc animalier la pommeraie Lieu-dit Lanvréon Peumerit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Grand quizz animalier, pêche à la ligne, ateliers créatifs et bricolages balades à poneys et à dos d ânes

Bar et restauration sur place

De quoi passer une bonne journée en plein air pour les petits et les grands ! On vous attend nombreux ! .

Parc animalier la pommeraie Lieu-dit Lanvréon Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 7 80 44 56 11

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English : Chasse aux oeufs et autres activités !

L’événement Chasse aux oeufs et autres activités ! Peumerit a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Destination Pays Bigouden