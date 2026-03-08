Chasse aux oeufs et énigmes à Fretigney et Veloreille Fretigney-et-Velloreille
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2026-03-29
Les Gamins de Fretigney vous invitent à une grande Chasse aux Zoeufs’nigmes de 14h à 16h30, salle Fourouze! Retrouvez trois parcours à énigmes selon l’âge des enfants, un parcours sensoriel dédié aux tout‑petits, ainsi qu’un large choix d’animations bricolages de Pâques, maquillage, jeux en bois, coloriages, jeux animés et une tombola avec de délicieux lots à gagner. Réservation obligatoire sur HelloAsso. Buvette et restauration sucrée sur place. .
Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 97 01 36 lesgaminsdefretigney@gmail.com
