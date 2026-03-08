Chasse aux oeufs et énigmes à Fretigney et Veloreille

Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les Gamins de Fretigney vous invitent à une grande Chasse aux Zoeufs’nigmes de 14h à 16h30, salle Fourouze! Retrouvez trois parcours à énigmes selon l’âge des enfants, un parcours sensoriel dédié aux tout‑petits, ainsi qu’un large choix d’animations bricolages de Pâques, maquillage, jeux en bois, coloriages, jeux animés et une tombola avec de délicieux lots à gagner. Réservation obligatoire sur HelloAsso. Buvette et restauration sucrée sur place. .

Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 97 01 36 lesgaminsdefretigney@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs et énigmes à Fretigney et Veloreille

L’événement Chasse aux oeufs et énigmes à Fretigney et Veloreille Fretigney-et-Velloreille a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY