Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques Château Fleur De Roques Puisseguin
Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques Château Fleur De Roques Puisseguin samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques
Château Fleur De Roques 1 Lieu-dit À Roques Puisseguin Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Du 4 au 6 avril 2026, venez profiter en famille et entre amis d’une chasse aux œufs dans le parc du Château Fleur De Roques (en intérieur selon le temps).
Au programme énigme, jeux pour enfants, coloriages, menu spécial Pâques, visite cave monolithe.
Deux parcours disponibles selon l’âge (0-6 ans ou 7-99 ans).
Sur réservation au 07 86 85 20 65 .
Château Fleur De Roques 1 Lieu-dit À Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 85 20 65 contact@fleurderoques.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques
L’événement Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques Puisseguin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Saint-Emilion