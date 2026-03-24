Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques Château Fleur De Roques Puisseguin

Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques

Château Fleur De Roques 1 Lieu-dit À Roques Puisseguin Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Du 4 au 6 avril 2026, venez profiter en famille et entre amis d’une chasse aux œufs dans le parc du Château Fleur De Roques (en intérieur selon le temps).

Au programme énigme, jeux pour enfants, coloriages, menu spécial Pâques, visite cave monolithe.

Deux parcours disponibles selon l’âge (0-6 ans ou 7-99 ans).

Sur réservation au 07 86 85 20 65 .

Château Fleur De Roques 1 Lieu-dit À Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 85 20 65 contact@fleurderoques.com

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English : Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques

L’événement Chasse aux oeufs et énigmes Château Fleur De Roques Puisseguin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Saint-Emilion