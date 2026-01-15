Chasse aux œufs et marché de producteurs au château de la Mercerie Château de La Mercerie Magnac-Lavalette-Villars

Chasse aux œufs et marché de producteurs au château de la Mercerie

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

jusqu’à 12 ans (tarif à confirmer)

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Le château de la Mercerie vous invite à sa grande chasse aux œufs de Pâques !

Partez à leur recherche dans l’immense parc du château. Un moment unique à partager en famille.

Château de La Mercerie 2 rue des Frères Réthoré Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 50 51 jeanclaudeb2@gmail.com

English : Chasse aux œufs et marché de producteurs au château de la Mercerie

Château de la Mercerie invites you to its Easter egg hunt!

Set off in search of them in the château’s huge park. A unique moment to share with the whole family.

