Chasse aux oeufs et omelette pascale Bassussarry
Chasse aux oeufs et omelette pascale Bassussarry samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs et omelette pascale
Place du bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
.
Place du bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 07 96 mairie@bassussarry.fr
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English : Chasse aux oeufs et omelette pascale
L’événement Chasse aux oeufs et omelette pascale Bassussarry a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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