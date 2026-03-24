Chasse aux oeufs et omelette pascale

Place du bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

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Place du bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 07 96 mairie@bassussarry.fr

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English : Chasse aux oeufs et omelette pascale

L’événement Chasse aux oeufs et omelette pascale Bassussarry a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Pays Basque