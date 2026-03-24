CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

À l’occasion de Pâques, le Château de l’Engarran ouvre ses jardins aux familles pour une matinée festive et conviviale.

Les enfants partiront à la recherche d’œufs cachés dans le parc, puis pourront échanger leurs trouvailles contre des chocolats d’un artisan local.

Après l’animation, vous pourrez vous installer dans les jardins avec votre pique-nique pour prolonger ce moment au cœur d’une Folie

À l’occasion de Pâques, le Château de l’Engarran ouvre ses jardins aux familles pour une matinée festive et conviviale.

Les enfants partiront à la recherche d’œufs cachés dans le parc, puis pourront échanger leurs trouvailles contre des chocolats d’un artisan local.

Après l’animation, vous pourrez vous installer dans les jardins avec votre pique-nique pour prolonger ce moment au cœur d’une Folie Montpellieraine.

Une belle occasion de célébrer Pâques en famille dans un cadre historique et naturel, aux portes de Montpellier.

Tarif 10 € par enfant participant à l’activité

Gratuit

Durée: 1h .

Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie

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English : CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN

For Easter, Château de l’Engarran opens its gardens to families for a festive and convivial morning.

Children will go in search of eggs hidden in the park, then exchange their finds for chocolates from a local artisan.

After the event, you?ll be able to take your picnic to the gardens to prolong this moment in the heart of a Folie

L’événement CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER