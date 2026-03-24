CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune
CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune mercredi 22 avril 2026.
CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN
Route de Juvignac Lavérune Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
À l’occasion de Pâques, le Château de l’Engarran ouvre ses jardins aux familles pour une matinée festive et conviviale.
Les enfants partiront à la recherche d’œufs cachés dans le parc, puis pourront échanger leurs trouvailles contre des chocolats d’un artisan local.
Après l’animation, vous pourrez vous installer dans les jardins avec votre pique-nique pour prolonger ce moment au cœur d’une Folie
À l’occasion de Pâques, le Château de l’Engarran ouvre ses jardins aux familles pour une matinée festive et conviviale.
Les enfants partiront à la recherche d’œufs cachés dans le parc, puis pourront échanger leurs trouvailles contre des chocolats d’un artisan local.
Après l’animation, vous pourrez vous installer dans les jardins avec votre pique-nique pour prolonger ce moment au cœur d’une Folie Montpellieraine.
Une belle occasion de célébrer Pâques en famille dans un cadre historique et naturel, aux portes de Montpellier.
Tarif 10 € par enfant participant à l’activité
Gratuit
Durée: 1h .
Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie
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English : CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN
For Easter, Château de l’Engarran opens its gardens to families for a festive and convivial morning.
Children will go in search of eggs hidden in the park, then exchange their finds for chocolates from a local artisan.
After the event, you?ll be able to take your picnic to the gardens to prolong this moment in the heart of a Folie
L’événement CHASSE AUX ŒUFS ET PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER