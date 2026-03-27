Chasse aux oeufs et repas

Place de la République ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Petits et grands sont invités à partager un moment chaleureux autour de plusieurs activités

11h30, chasse aux œufs à vos paniers !

Les enfants (maximum 10 ans) partiront à la recherche des œufs colorés cachés un peu partout. Surprise et chocolats garantis !

Un apéritif suivi d’un repas sous les arbres vous sera proposé à l’issue de la chasse à 12h. Un bon repas à partager tous ensemble, dans une ambiance détendue et joyeuse. Apportez votre bonne humeur (et votre appétit !).

Au menu grillades, salade de riz, gâteau aux pommes, boisson.

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Place de la République ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 15 02 3A-65@gmx.fr

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English :

Young and old are invited to share a warm moment around several activities:

11:30 am, egg hunt: grab your baskets!

Children (aged 10 and under) will set off in search of colorful eggs hidden everywhere. Surprises and chocolates guaranteed!

An aperitif followed by a meal under the trees will be served after the hunt at 12pm. A good meal to share together, in a relaxed and cheerful atmosphere. Bring your good humor (and your appetite!).

On the menu: grilled meats, rice salad, apple cake and a drink.

L’événement Chasse aux oeufs et repas Andrest a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65