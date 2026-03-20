Chasse aux oeufs et show de tir à l’arc Route de Buis Sainte-Jalle

Chasse aux oeufs et show de tir à l’arc

Route de Buis Aire de jeux de Sainte Jalle Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

11h chasse aux œufs

15h show de tir à l’arc à cheval proposé par le centre équestre la Centurée

Buvette et petite restauration sur place (sandwichs, saucisses frites, crêpes salées et sucrées

.

Route de Buis Aire de jeux de Sainte Jalle Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 32 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11 am egg hunt

3 p.m. archery show on horseback organized by La Centurée riding school

Refreshments and snacks on site (sandwiches, fried sausages, sweet and savoury crêpes, etc.)

L’événement Chasse aux oeufs et show de tir à l’arc Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale