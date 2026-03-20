Chasse aux oeufs et show de tir à l’arc Route de Buis Sainte-Jalle
Chasse aux oeufs et show de tir à l’arc Route de Buis Sainte-Jalle samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs et show de tir à l’arc
Route de Buis Aire de jeux de Sainte Jalle Sainte-Jalle Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
11h chasse aux œufs
15h show de tir à l’arc à cheval proposé par le centre équestre la Centurée
Buvette et petite restauration sur place (sandwichs, saucisses frites, crêpes salées et sucrées
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Route de Buis Aire de jeux de Sainte Jalle Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 32 78
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English :
11 am egg hunt
3 p.m. archery show on horseback organized by La Centurée riding school
Refreshments and snacks on site (sandwiches, fried sausages, sweet and savoury crêpes, etc.)
L’événement Chasse aux oeufs et show de tir à l’arc Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale