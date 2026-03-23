Chasse aux œufs et tournoi de pétanque

stade de courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

À Courchaton, à quelques kilomètres de Villersexel, l’Association des Mômes de la Mirabelle vous propose une chasse aux œufs le matin, suivie d’un repas et d’un concours de pétanque l’après-midi. Animations, pêche aux canards et tombola.

Réservation conseillée pour la chasse aux œufs et obligatoire pour le repas. .

stade de courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 28 40 86 apedesmomesdelamirabelle70@gmail.com

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English : Chasse aux œufs et tournoi de pétanque

L’événement Chasse aux œufs et tournoi de pétanque Courchaton a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL