Chasse aux œufs et tournoi de pétanque Courchaton
Chasse aux œufs et tournoi de pétanque Courchaton dimanche 26 avril 2026.
Chasse aux œufs et tournoi de pétanque
stade de courchaton Courchaton Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
À Courchaton, à quelques kilomètres de Villersexel, l’Association des Mômes de la Mirabelle vous propose une chasse aux œufs le matin, suivie d’un repas et d’un concours de pétanque l’après-midi. Animations, pêche aux canards et tombola.
Réservation conseillée pour la chasse aux œufs et obligatoire pour le repas. .
stade de courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 28 40 86 apedesmomesdelamirabelle70@gmail.com
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English : Chasse aux œufs et tournoi de pétanque
L’événement Chasse aux œufs et tournoi de pétanque Courchaton a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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