Chasse aux oeufs Route du Havre Étretat

Chasse aux oeufs

Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pâques s’invite au Dormy House… et promet des souvenirs inoubliables.

Au cœur de notre parc face à la mer, les enfants partiront à la recherche des œufs cachés dans un cadre unique, entre nature et grand air.

Un moment de partage, de douceur et de bonheur à vivre en famille.

– Chasse aux œufs Dimanche 5 avril de 10h30 à 11h30

– Ouvert et offert à tous les enfants de moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte

– Chocolats offerts par le petit accent, merci pour cette belle collaboration

Ouvert à tous les enfants de moins de 12 ans.

Inscription obligatoire avant le 3 avril au 02 35 27 07 88 .

Route du Havre Dormy House Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie