Chasse aux oeufs

Etzling Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

PRENEZ NOTE… L’ÉVÉNEMENT FAMILIAL DE L’ANNÉE APPROCHE !

LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS 2026 ?

Samedi 4 avril 2026

De 10h00 à 16h00

Complexe sportif Stade de Loeberg, Etzling

Les enfants pourront profiter d’un parcours complet

Découverte

Activités ludiques

Récompense garantie pour chaque participant

Et ce n’est pas tout…

Château gonflable

Mascotte présente toute la journée

Restauration sur place

Prévente 7 € — Sur place 10 €

Infos & réservations 07 81 50 15 56

Mail etzling.us@moselle.legf.fr

On compte sur vous pour partager l’événement autour de vous

Venez nombreux pour une journée pleine de rires, de jeux et de chocolats !Enfants

10 .

Etzling 57460 Moselle Grand Est +33 7 81 50 15 56 etzling.us@moselle.lgef.fr

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English :

TAKE NOTE? THE FAMILY EVENT OF THE YEAR IS COMING SOON!

THE GREAT EGG HUNT 2026 ?

Saturday, April 4, 2026

From 10:00 a.m. to 4:00 p.m

Sports complex ? Stade de Loeberg, Etzling

Children will enjoy a complete course:

Discovery

Fun activities

Guaranteed rewards for every participant

And that’s not all?

Inflatable castle

Mascot on hand all day

Catering on site

Pre-sale: 7 ? On site: 10 ?

Info & reservations 07 81 50 15 56

Mail etzling.us@moselle.legf.fr

We’re counting on you to share the event with your friends and family!

Come one, come all for a day full of laughter, games and chocolates!

L’événement Chasse aux oeufs Etzling a été mis à jour le 2026-03-26 par FORBACH TOURISME