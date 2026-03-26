Chasse aux oeufs Etzling
Chasse aux oeufs Etzling samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Etzling Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 16:00:00
Date(s) :
2026-04-04
PRENEZ NOTE… L’ÉVÉNEMENT FAMILIAL DE L’ANNÉE APPROCHE !
LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS 2026 ?
Samedi 4 avril 2026
De 10h00 à 16h00
Complexe sportif Stade de Loeberg, Etzling
Les enfants pourront profiter d’un parcours complet
Découverte
Activités ludiques
Récompense garantie pour chaque participant
Et ce n’est pas tout…
Château gonflable
Mascotte présente toute la journée
Restauration sur place
Prévente 7 € — Sur place 10 €
Infos & réservations 07 81 50 15 56
Mail etzling.us@moselle.legf.fr
On compte sur vous pour partager l’événement autour de vous
Venez nombreux pour une journée pleine de rires, de jeux et de chocolats !Enfants
10 .
Etzling 57460 Moselle Grand Est +33 7 81 50 15 56 etzling.us@moselle.lgef.fr
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English :
TAKE NOTE? THE FAMILY EVENT OF THE YEAR IS COMING SOON!
THE GREAT EGG HUNT 2026 ?
Saturday, April 4, 2026
From 10:00 a.m. to 4:00 p.m
Sports complex ? Stade de Loeberg, Etzling
Children will enjoy a complete course:
Discovery
Fun activities
Guaranteed rewards for every participant
And that’s not all?
Inflatable castle
Mascot on hand all day
Catering on site
Pre-sale: 7 ? On site: 10 ?
Info & reservations 07 81 50 15 56
Mail etzling.us@moselle.legf.fr
We’re counting on you to share the event with your friends and family!
Come one, come all for a day full of laughter, games and chocolates!
L’événement Chasse aux oeufs Etzling a été mis à jour le 2026-03-26 par FORBACH TOURISME