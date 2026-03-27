Chasse aux oeufs Ferme de la Paumerais

Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La ferme de la Paumerais organise une grande chasse aux oeufs

– de 3 à 5 ans, un espace sera dédié pour vos enfants sur un petit parcours

– de 6 à 11 ans, un espace sur 5000 m²

– pour les grands dégustation de cidre et goûter sur place

Pensez à prendre vos bottes ! .

Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 21 02 34

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme