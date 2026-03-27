Chasse aux oeufs Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou
Chasse aux oeufs Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs Ferme de la Paumerais
Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La ferme de la Paumerais organise une grande chasse aux oeufs
– de 3 à 5 ans, un espace sera dédié pour vos enfants sur un petit parcours
– de 6 à 11 ans, un espace sur 5000 m²
– pour les grands dégustation de cidre et goûter sur place
Pensez à prendre vos bottes ! .
Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 21 02 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux oeufs Ferme de la Paumerais Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor)
- Exposition La Fabrik campement invisible Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 27 mars 2026
- Fabrique ta Fabrik avec Mariana Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 27 mars 2026
- Atelier création de fanions Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 1 avril 2026
- Fabrik Atelier cartonnage Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 11 avril 2026
- Fabrik Atelier fabrique une maison de Hobbit Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 15 avril 2026