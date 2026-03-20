Chasse aux oeufs Fillé
Chasse aux oeufs Fillé lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
L’île MoulinSart invite le public à participer à une chasse aux œufs le lundi 6 avril de 14h00 à 17h00.
L’événement est gratuit et ouvert à tous, peu importe l’âge.
Cherchez les œufs factices sur les 3 hectares de l’île MoulinSart et récupérez ensuite vos chocolats !
Rendez-vous devant le Comptoir Cyprien (ancien bistrot) pour connaître le détail des instructions. Les participants doivent apporter leur panier ou un sac.
Vous en voulez plus ? Profitez de cette journée pour jouer à des jeux en bois et/ou à des jeux de société, grâce à la présence de la caravane de l’Espace de Vie Sociale et itinérant ! .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
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English :
Île MoulinSart invites the public to take part in an egg hunt on Monday April 6 from 2:00 pm to 5:00 pm.
L’événement Chasse aux oeufs Fillé a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe