Chasse aux oeufs Complexe de Bétange Florange

Chasse aux oeufs

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Organisée par le centre social La Moisson

Ateliers divers, puis chasse aux oeufs pour les enfants.

Sur inscriptions.Enfants

0 .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 43 65 15 04 lamoisson-florange@wanadoo.fr

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English :

Organized by La Moisson social center

Various workshops, followed by an egg hunt for children.

Registration required.

L’événement Chasse aux oeufs Florange a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME