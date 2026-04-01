Chasse aux oeufs Complexe de Bétange Florange
Chasse aux oeufs Complexe de Bétange Florange mercredi 22 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Organisée par le centre social La Moisson
Ateliers divers, puis chasse aux oeufs pour les enfants.
Sur inscriptions.Enfants
0 .
Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 43 65 15 04 lamoisson-florange@wanadoo.fr
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English :
Organized by La Moisson social center
Various workshops, followed by an egg hunt for children.
Registration required.
L’événement Chasse aux oeufs Florange a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME