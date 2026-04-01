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Chasse aux oeufs Complexe de Bétange Florange

Chasse aux oeufs Complexe de Bétange Florange mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Complexe de Bétange

Adresse : 16 rue de l'étoile

Ville : 57190 Florange

Département : Moselle

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Chasse aux oeufs

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Organisée par le centre social La Moisson

Ateliers divers, puis chasse aux oeufs pour les enfants.
Sur inscriptions.Enfants
0  .

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 43 65 15 04  lamoisson-florange@wanadoo.fr

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English :

Organized by La Moisson social center

Various workshops, followed by an egg hunt for children.
Registration required.

L’événement Chasse aux oeufs Florange a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME