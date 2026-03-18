Chasse aux oeufs Route des Vignes Florimont-Gaumier
Chasse aux oeufs Route des Vignes Florimont-Gaumier dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Route des Vignes Chai de Moncalou Florimont-Gaumier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs de Paques au Chai de Moncalou, le 5 avril de 10h à 17h.
Participation gratuite Inscription obligatoire.
Inscrivez vous à la cave ou par téléphone avant le 01/04 05 53 28 14 47 ou 06 48 33 78 92
Chasse aux oeufs de Paques au Chai de Moncalou, le 5 avril de 10h à 17h.
Participation gratuite Inscription obligatoire.
Inscrivez vous à la cave ou par téléphone avant le 01/04 05 53 28 14 47 ou 06 48 33 78 92 .
Route des Vignes Chai de Moncalou Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 14 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
Come and get spooked at the coteaux du Céou winegrowers’ cellar!
Free event, prizes to be won!
On October 31, come with your most terrifying disguise!
Exceptional closing at 7pm
During Cellar opening hours: 2:30 pm to 5:30 pm
Information on 05 53 28 14 47
L’événement Chasse aux oeufs Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2026-03-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne