Chasse aux oeufs Route des Vignes Florimont-Gaumier

Chasse aux oeufs

Route des Vignes Chai de Moncalou Florimont-Gaumier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs de Paques au Chai de Moncalou, le 5 avril de 10h à 17h.

Participation gratuite Inscription obligatoire.

Inscrivez vous à la cave ou par téléphone avant le 01/04 05 53 28 14 47 ou 06 48 33 78 92

Chasse aux oeufs de Paques au Chai de Moncalou, le 5 avril de 10h à 17h.

Participation gratuite Inscription obligatoire.

Inscrivez vous à la cave ou par téléphone avant le 01/04 05 53 28 14 47 ou 06 48 33 78 92 .

Route des Vignes Chai de Moncalou Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 14 47

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English : Chasse aux oeufs

Come and get spooked at the coteaux du Céou winegrowers’ cellar!

Free event, prizes to be won!

On October 31, come with your most terrifying disguise!

Exceptional closing at 7pm

During Cellar opening hours: 2:30 pm to 5:30 pm

Information on 05 53 28 14 47

L’événement Chasse aux oeufs Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2026-03-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne