Chasse aux Oeufs Forges-les-Eaux

Chasse aux Oeufs

Parc de l’hotel de ville Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

2026-04-06

Gratuit
Inscription obligatoire
Réservé aux enfants de Forges les Eaux Le Fossé de 3 à 12 ans
Infos et inscriptions 02 35 09 21 68 jeunesseetsportforges@gmail.com

Chasse Mini jeux Concours de création de Pâques

Avec la participation des boulangeries forgionnes   .

Parc de l’hotel de ville Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 21 68 

English : Chasse aux Oeufs

