Chasse aux œufs frais Le Pertuis
Chasse aux œufs frais Le Pertuis lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs frais
devant la salle des sucs Le Pertuis Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Le comité des fêtes vous propose sa traditionnelle chasse aux œufs… frais.
Réservation obligatoire au 07 85 04 03 88.
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devant la salle des sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 04 03 88
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English :
The Festivities Committee invites you to its traditional fresh egg hunt.
Reservations essential on 07 85 04 03 88.
L’événement Chasse aux œufs frais Le Pertuis a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay