Chasse aux œufs frais

devant la salle des sucs Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le comité des fêtes vous propose sa traditionnelle chasse aux œufs… frais.

Réservation obligatoire au 07 85 04 03 88.

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devant la salle des sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 04 03 88

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English :

The Festivities Committee invites you to its traditional fresh egg hunt.

Reservations essential on 07 85 04 03 88.

L’événement Chasse aux œufs frais Le Pertuis a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay