CHASSE AUX ŒUFS Frontignan
CHASSE AUX ŒUFS Frontignan lundi 6 avril 2026.
CHASSE AUX ŒUFS
avenue Jean-Mermoz Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Traditionnelle chasse aux œufs en chocolat réservée aux enfants, avec un parcours spécial dédié aux enfants de moins de 5 ans.Organisée par le Comité des fêtes, en partenariat avec la Ville.
Traditionnelle chasse aux œufs en chocolat réservée aux enfants, avec un parcours spécial dédié aux enfants de moins de 5 ans.Organisée par le Comité des fêtes, en partenariat avec la Ville. .
avenue Jean-Mermoz Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 63
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English :
Traditional chocolate egg hunt for children, with a special course for children under 5, organized by the Comité des fêtes in partnership with the town.
L’événement CHASSE AUX ŒUFS Frontignan a été mis à jour le 2026-03-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE