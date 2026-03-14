CHASSE AUX ŒUFS

avenue Jean-Mermoz Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Traditionnelle chasse aux œufs en chocolat réservée aux enfants, avec un parcours spécial dédié aux enfants de moins de 5 ans.Organisée par le Comité des fêtes, en partenariat avec la Ville.

Traditionnelle chasse aux œufs en chocolat réservée aux enfants, avec un parcours spécial dédié aux enfants de moins de 5 ans.Organisée par le Comité des fêtes, en partenariat avec la Ville. .

avenue Jean-Mermoz Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 63

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English :

Traditional chocolate egg hunt for children, with a special course for children under 5, organized by the Comité des fêtes in partnership with the town.

L’événement CHASSE AUX ŒUFS Frontignan a été mis à jour le 2026-03-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE