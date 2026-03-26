Chasse aux oeufs Café des Sources Gamarde-les-Bains

Chasse aux oeufs

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Pour les petits et grands gourmands, rendez-vous pour 3 chasse aux œufs ; en extérieur ou intérieur selon le temps.

Pour les petits et grands gourmands, rendez-vous pour 3 chasse aux œufs ; en extérieur ou intérieur selon le temps. .

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 31 16 cafe.gamarde@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

For young and old gourmets alike, 3 egg hunts, outdoors or indoors, weather permitting.

L’événement Chasse aux oeufs Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Terres de Chalosse