Chasse aux oeufs géante à Léognan

Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

RDV au parc Castagneto Carducci dimanche 5 avril à 11h15 pour une chasse aux œufs géante organisée par la ville de Léognan.

Ouvert aux enfants de la crèche au CP et obligatoirement accompagné d’un adulte. .

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40

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English : Chasse aux oeufs géante à Léognan

L’événement Chasse aux oeufs géante à Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme