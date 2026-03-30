Chasse aux oeufs géante à Léognan Léognan
Chasse aux oeufs géante à Léognan Léognan dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs géante à Léognan
Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
RDV au parc Castagneto Carducci dimanche 5 avril à 11h15 pour une chasse aux œufs géante organisée par la ville de Léognan.
Ouvert aux enfants de la crèche au CP et obligatoirement accompagné d’un adulte. .
Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40
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English : Chasse aux oeufs géante à Léognan
L’événement Chasse aux oeufs géante à Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme
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