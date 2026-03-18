Chasse aux oeufs géante Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Chasse aux oeufs géante

Château de Fayolle 3162 route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

A vos panier, prêts, partez !

Profitez du week-end de Pâques au Château de Fayolle avec des animations exceptionnelles.

Et à 16h, lancez-vous dans le magnifique parc du château et tentez de retrouver les œufs de toutes les

couleurs ! Tarif Adulte 12€ Enfant 4/13 ans 6€

A vos panier, prêts, partez !

Profitez du week-end de Pâques au Château de Fayolle avec des animations exceptionnelles.

Et à 16h, lancez-vous dans le magnifique parc du château et tentez de retrouver les œufs de toutes les

couleurs ! Tarif Adulte 12€ Enfant 4/13 ans 6€ .

Château de Fayolle 3162 route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

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English : Chasse aux oeufs géante

Ready, set, go!

Make the most of Easter weekend at Château de Fayolle with exceptional entertainment.

And at 4pm, take to the château’s magnificent grounds and try to find the ?ufs of every color!

colors! Adult price: 12? Children aged 4/13: 6?

L’événement Chasse aux oeufs géante Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-13 par Groupe CDT 24