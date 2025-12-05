Chasse aux oeufs géantes Pâques au Château de Saint-Brisson

Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs de Pâques au domaine de Saint BrissonFamilles

Grandes Chasses aux oeufs de Pâques au domaine de Saint Brisson, les cloches de Pâques sonneront dans le parc. L’occasion d’offrir une belle chasse à vos plus jeunes enfants !

BILLET D’ACCÈS AU PARC DU DOMAINE. TOUT VISITEUR DOIT ÊTRE MUNI D’UN BILLET (MÊME LES ADULTES) Inclus Les Grandes Chasses aux Œufs pour tous les âges 2 parcours, plus de 2.000 œufs factices cachés, 8 couleurs différentes à trouver, une récompense chocolatée pour tous !

HORAIRES DES CHASSES

– 14h30 et 15h30 pour les moins de 6 ans

– 15h et 16h pour les plus de 6 ans et les adultes.

IMPORTANT Chaque visiteur doit être muni d’un billet !

Plus d’infos sur www.chateau-saint-brisson.com/billetterie 2 .

Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29 contact@chateau-saint-brisson.com

English :

Easter egg hunt at Domaine de Saint Brisson

L’événement Chasse aux oeufs géantes Pâques au Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-05 par OT GIEN