Chasse aux oeufs géantes Pâques au Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire
Chasse aux oeufs géantes Pâques au Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs géantes Pâques au Château de Saint-Brisson
Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux oeufs de Pâques au domaine de Saint BrissonFamilles
Grandes Chasses aux oeufs de Pâques au domaine de Saint Brisson, les cloches de Pâques sonneront dans le parc. L’occasion d’offrir une belle chasse à vos plus jeunes enfants !
BILLET D’ACCÈS AU PARC DU DOMAINE. TOUT VISITEUR DOIT ÊTRE MUNI D’UN BILLET (MÊME LES ADULTES) Inclus Les Grandes Chasses aux Œufs pour tous les âges 2 parcours, plus de 2.000 œufs factices cachés, 8 couleurs différentes à trouver, une récompense chocolatée pour tous !
HORAIRES DES CHASSES
– 14h30 et 15h30 pour les moins de 6 ans
– 15h et 16h pour les plus de 6 ans et les adultes.
IMPORTANT Chaque visiteur doit être muni d’un billet !
Plus d’infos sur www.chateau-saint-brisson.com/billetterie 2 .
Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29 contact@chateau-saint-brisson.com
English :
Easter egg hunt at Domaine de Saint Brisson
L’événement Chasse aux oeufs géantes Pâques au Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-05 par OT GIEN