Chasse aux oeufs Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine Gérardmer
Chasse aux oeufs Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine Gérardmer mercredi 1 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine 20 Chemin de l’Ecole des Xettes Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez en famille participer à une chasse aux œufs dans la prairie de l’école des Xettes! Et découvrez qui a bien pu les pondre… Inscription obligatoire.Enfants
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Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine 20 Chemin de l’Ecole des Xettes Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 91 91 d.arseguel@cen-lorraine.fr
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English :
Come and join the family on an egg hunt in the meadow of the Xettes school! Find out who laid them… Registration required.
L’événement Chasse aux oeufs Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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