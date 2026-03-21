Chasse aux oeufs Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine Gérardmer

Chasse aux oeufs

Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine 20 Chemin de l’Ecole des Xettes Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez en famille participer à une chasse aux œufs dans la prairie de l’école des Xettes! Et découvrez qui a bien pu les pondre… Inscription obligatoire.Enfants

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Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine 20 Chemin de l’Ecole des Xettes Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 91 91 d.arseguel@cen-lorraine.fr

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English :

Come and join the family on an egg hunt in the meadow of the Xettes school! Find out who laid them… Registration required.

L’événement Chasse aux oeufs Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES