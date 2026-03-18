Chasse aux oeufs Golinhac
Chasse aux oeufs Golinhac samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Golinhac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
bienvenue à tous les petits et grands enfants
.
Golinhac 12140 Aveyron Occitanie foyer.rural.golinhac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
welcome to all children, big and small
L’événement Chasse aux oeufs Golinhac a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)