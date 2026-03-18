Chasse aux oeufs

Golinhac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

bienvenue à tous les petits et grands enfants

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Golinhac 12140 Aveyron Occitanie foyer.rural.golinhac@gmail.com

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English :

welcome to all children, big and small

L’événement Chasse aux oeufs Golinhac a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)