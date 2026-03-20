Chasse aux oeufs

7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs le dimanche 5 avril 2026 dans le parc de la mairie de Gournay-en-Bray à 10h.

Cet évènement est ouvert pour les petits gournaisiens de 2 à10 ans.

Pensez à apporter vos paniers ! 3 lots et surprises à gagner.

Plus d’informations sur gournay-en-bray.fr .

7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray