Chasse aux oeufs Gournay-en-Bray
Chasse aux oeufs Gournay-en-Bray dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs le dimanche 5 avril 2026 dans le parc de la mairie de Gournay-en-Bray à 10h.
Cet évènement est ouvert pour les petits gournaisiens de 2 à10 ans.
Pensez à apporter vos paniers ! 3 lots et surprises à gagner.
Plus d’informations sur gournay-en-bray.fr .
7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray