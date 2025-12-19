Chasse aux oeufs Granville

Chasse aux oeufs

La Basle Granville Manche

Plus qu’une chasse aux œufs, venez jouer à la ferme ! Entre petits jeux de découverte pour les plus jeunes et grand jeu de piste plus les plus âgés, chacun pourra s’amuser en famille.

Les cloches ont fait appel à Nicolas de 4 à Cinq pour que les enfants repartent avec de savoureux œufs en chocolat artisanaux et bio !

Contenus et durées des animations adaptées au public de 1 à 3 ans, env. 45 minutes ; de 4 à 6 ans, env. 1 h ; de 7 à 10 ans, env. 1 h 30.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet. .

La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

