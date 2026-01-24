Chasse aux oeufs Parc du Musée Baron Martin Gray

Chasse aux oeufs

Parc du Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

œ !

Les enfants sont invités à partir à la recherche des œufs dissimulés dans les recoins du parc du musée ! .

Parc du Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Gray a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY