Chasse aux oeufs

Place du Champ de Bataille Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Cette chasse aux œufs est ouverte aux enfants jusqu’à 12 ans.

Rendez-vous au Champ de Bataille.

Buvette .

Place du Champ de Bataille Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 33 77 19 78

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Guerlesquin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT BAIE DE MORLAIX