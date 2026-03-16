Chasse aux oeufs Guerlesquin
Chasse aux oeufs Guerlesquin dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Place du Champ de Bataille Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Cette chasse aux œufs est ouverte aux enfants jusqu’à 12 ans.
Rendez-vous au Champ de Bataille.
Buvette .
Place du Champ de Bataille Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 33 77 19 78
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Guerlesquin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT BAIE DE MORLAIX