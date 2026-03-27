Chasse aux oeufs Ile aux oiseaux Guern
Chasse aux oeufs Ile aux oiseaux Guern dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Ile aux oiseaux Corn-er-pont Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 16:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Trouvez jusque 10 oeufs cachés dans le domaine et venez les échanger au restaurant contre le même nombre en chocolat !
Réservé aux enfants, places limitées, sur inscription avant le 2 avril .
Ile aux oiseaux Corn-er-pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Guern a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté