Chasse aux oeufs Ile aux oiseaux Guern

Chasse aux oeufs

Ile aux oiseaux Corn-er-pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Trouvez jusque 10 oeufs cachés dans le domaine et venez les échanger au restaurant contre le même nombre en chocolat !

Réservé aux enfants, places limitées, sur inscription avant le 2 avril .

Ile aux oiseaux Corn-er-pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Guern a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté