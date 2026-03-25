Chasse aux oeufs Route de Metz Harville

Chasse aux oeufs

Route de Metz Aire de loisirs Harville Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs sous forme d’énigme avec un parcours pour les 3/6 ans et un parcours pour les 6/10 ans.

L’énigme leur permettra d’accéder aux sachet de chocolats.

Donc pas de panique pour les enfants, ils pourront prendre leur temps sur le parcours. Ce ne sera pas le premier arrivé-premier servi.

Différents créneaux de passage pour que tout le monde ne soit pas sur le parcours au même moment, 10h-10h30-11h-11h30.

Uniquement sur réservation (par téléphone ou mail), tarif de 2 € par enfant.

Clôture des inscriptions le 29 mars.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.Enfants

2 .

Route de Metz Aire de loisirs Harville 55160 Meuse Grand Est +33 6 84 58 52 31 harvillemoulotteanimation@gmail.com

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English :

An egg hunt in the form of a riddle, with a course for 3/6 year-olds and one for 6/10 year-olds.

The enigma will give them access to the bags of chocolates.

So don’t panic, children can take their time on the course. It won’t be first come, first served.

There will be different time slots, so not everyone will be on the course at the same time: 10:00 10:30 11:00 11:30.

Reservations only (by phone or e-mail), fee 2? per child.

Registration closes on March 29.

Children are the responsibility of their parents.

L’événement Chasse aux oeufs Harville a été mis à jour le 2026-03-25 par MEUSE ATTRACTIVITE