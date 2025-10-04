Chasse aux œufs Place Charles Moreau Herbignac
Chasse aux œufs Place Charles Moreau Herbignac samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
Place Charles Moreau Centre-ville Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
2026-04-04
Chasse aux oeufs dans le centre-ville d’Herbignac, pour les 3 à 10 ans, inscription avant le 31 mars. .
Place Charles Moreau Centre-ville Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com
