Chasse aux œufs Place Charles Moreau Herbignac

Chasse aux œufs

Place Charles Moreau Centre-ville Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

2026-04-04

Chasse aux oeufs dans le centre-ville d’Herbignac, pour les 3 à 10 ans, inscription avant le 31 mars. .

Place Charles Moreau Centre-ville Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

