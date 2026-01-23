Chasse aux oeufs Herbignac

Chasse aux oeufs

Aire de repos de Pompas Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06 12:30:00

2026-04-06

L’association ’’Pompas c’est sympa’’ organise une chasse aux œufs.

Sur inscription uniquement. .

Aire de repos de Pompas Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 23 55 28

