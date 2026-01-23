Chasse aux oeufs Herbignac
Chasse aux oeufs Herbignac lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Aire de repos de Pompas Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 11:00:00
fin : 2026-04-06 12:30:00
Date(s) :
2026-04-06
L’association ’’Pompas c’est sympa’’ organise une chasse aux œufs.
Sur inscription uniquement. .
Aire de repos de Pompas Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 23 55 28
