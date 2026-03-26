Chasse aux Oeufs

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chers aventuriers, chères aventurières,

Le lapin de Pâques ainsi que l’équipe ont un message pour vous.

Nous vous annonçons la deuxième édition de notre chasse aux œufs, ouvert à tous dimanche 5 avril 2026.

À partir de 13h dans les arbres et à 16h au sol pour petits et grands.

Nous vous attendons nombreux et nombreuse pour une chasse aux œufs extraordinaire.Tout public

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Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 42 17 45 57 contact.arbreetaventuremadine@gmail.com

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English :

Dear adventurers,

The Easter Bunny and the team have a message for you.

We’d like to announce the second edition of our egg hunt, open to all on Sunday April 5, 2026.

Starting at 1 p.m. in the trees and 4 p.m. on the ground for young and old.

We look forward to seeing many of you there for an extraordinary egg hunt.

L’événement Chasse aux Oeufs Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT COEUR DE LORRAINE