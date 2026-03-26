Chasse aux Oeufs Heudicourt-sous-les-Côtes
Chasse aux Oeufs Heudicourt-sous-les-Côtes dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux Oeufs
Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 16:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chers aventuriers, chères aventurières,
Le lapin de Pâques ainsi que l’équipe ont un message pour vous.
Nous vous annonçons la deuxième édition de notre chasse aux œufs, ouvert à tous dimanche 5 avril 2026.
À partir de 13h dans les arbres et à 16h au sol pour petits et grands.
Nous vous attendons nombreux et nombreuse pour une chasse aux œufs extraordinaire.Tout public
.
Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 42 17 45 57 contact.arbreetaventuremadine@gmail.com
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English :
Dear adventurers,
The Easter Bunny and the team have a message for you.
We’d like to announce the second edition of our egg hunt, open to all on Sunday April 5, 2026.
Starting at 1 p.m. in the trees and 4 p.m. on the ground for young and old.
We look forward to seeing many of you there for an extraordinary egg hunt.
L’événement Chasse aux Oeufs Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT COEUR DE LORRAINE
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