Chasse aux œufs ! Ile de Nantes et Quai de la Fosse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 –

Gratuit : oui gratuit En famille, Jeune Public, Tout public

Participez du 24 mars au 1er avril à une chasse aux oeufs pas comme les autres ! Cherchez les stickers sur les vitrines des commerces participants, trouvez les oeuvres d’art et participez au tirage au sort pour gagner de magnifiques créations en chocolat de la pâtisserie Délicatessaine.Jeu gratuit, sans obligation d’achat. Dans les quartiers : République, Prairie au Duc Nefs et quai de la Fosse.

Ile de Nantes et Quai de la Fosse Nantes 44262



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