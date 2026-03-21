Chasse aux œufs insolites Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Chasse aux œufs insolites

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Sous forme de jeux, les enfants partent à la découverte des œufs insolites conservés dans ce musée… Et, repartent avec un œuf de Pâques !

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : Unusual egg hunts

In the form of games, children discover the unusual eggs kept in this museum… And leave with an Easter egg!

L’événement Chasse aux œufs insolites Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux